Alişan'dan eleştirilere sert cevap

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan, Buse Varol'u sahneye çıkardı ve düet yaptı. Buse Varol'un performansı beğeni topladı fakat paylaşılan fotoğrafın altına gelen eleştirilere Alişan dayanamadı ve sert bir cevap verdi.

"BUNLAR BİRBİRİNİ SEVMİYOR HEP GÖSTERİŞ"

Bir Instagram takipçisi 'Bunlar birbirini sevmiyor. Alişan da kız da aşırı itici ve hiçbir aşk göremiyorum aralarında.Tamamen gösterişten ibaret yaşadıkları şey.' şeklinde yorum yaptı. Alişan bu yoruma adeta ateş püskürdü.

"TAKTIĞIN TÜRBANDAN.."

Alişan takipçisine şöyle ayar verdi:

"Peki bütün bu yazdıklarına eyvallah da... Eğer aynı dine mensupsak ki taktığın türbandan müslüman olduğun anlaşılıyor! Benim dinimde bir insanı tanımadan, arkasından gıybetini yapmak ya da karalamak günahtır diyor! Benden sana bir abin olarak tavsiye, sesimi veya yaptığım işi eleştir ama benim sevgim ya da özel hayatım hakkında beni tanımadan hukum verme. Hakkımı yine de helal ediyorum sana."