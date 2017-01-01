taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gece kulübünde gerçekleşen saldırı sonrası Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

İHA | 01.01.2017 - 11:18
  1. Haberler
  2. Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

SALDIRI AZERBAYCAN'I DERİNDEN SARSTI

Cumhurbaşkanı Aliyev, gece kulübünde yeni yıl kutlamaları sırasına gerçekleştirilen korkunç terör saldırısında çok sayıda insanın ölümü ve yaralanması haberinin Azerbaycan'ı derinden sarstığını belirterek, terörizmin her çeşidine karşı kesin ve kararlı bir mücadele başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Aliyev mesajında, "Başvermiş facia ile ilgili kederinizi paylaşıyor, size, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

733
Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

74
Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

91
Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

Emre Belözoğlu Acun ile ilginç anılarını anlattı

24
İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

İstanbul valisinden Reina saldırısı hakkında açıklama

102
Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

208
Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM