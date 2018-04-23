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Aliyev'in seçim sonrası ilk ziyareti Türkiye'ye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ilk resmi ziyaretini 24-25 Nisan'da Türkiye'ye gerçekleştirecek.

AA | 23.04.2018 - 23:29..
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Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 7'nci toplantısı gerçekleştirilecek.

SEÇİM SONRASI İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

Söz konusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurt dışı seyahatini teşkil edecek.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

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