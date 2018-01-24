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Alkollü doktor, haberini kaldırtmak için ihtar çekti

Geçtiğimiz günlerde alkollü olarak polis çevirmesinde yakalanan ve polisleri tehdit eden doktor şimdi de haberi yapan sitelere haberi yayından kaldırtmak için ihtar yolladı.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 22:23..
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Alkollü doktor, haberini kaldırtmak için ihtar çekti

Antalya Muratpaşa'da bir kadın doktor önce polis çevirmesinden kaçmak istemiş, ardından kaçamayacağını anlayınca durmuştu.

Polisin alkol testine olumsuz karşılık veren doktor ardından 1,57 promil alkollü çıkmıştı.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİ

Tüm bunlar sırasında polisleri "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz devlet memuruyuz." diyerek tehdit eden E.G olay haberleştirildikten sonra da tehdide devam ediyor.

Alkollü kadın doktordan, polislere tehdit VİDEO

HABER SİTELERİNE İHTAR ÇEKTİ

Avukatı aracılığıyla aralarında Ensonhaber'in de bulunduğu internet haber sitelerine tehdit gibi ihtar çeken E.G haberin ve söz konusu olayın yaşandığı anların videosunun yayından kaldırılmasını istedi.

Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu haberi
Alkollü doktor, haberini kaldırtmak için ihtar çekti

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