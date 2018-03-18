Alkollü sürücü 4 araca çarptı 2 can aldı

Kırşehir'de bir faciaya yol açan alkollü sürücü ışık ihlali yaptıktan sonra 4 araca çarptı. Yol kenarında bekleyen sivillere de çarpan sürücü, 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

4 ARACA VE YAYALARA ÇARPTI

Özbağ beldesi Kırşehir-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu öğrenilen A.Ç., yol kenarında bulunan Dinçer Konak ve Adem Karahan’a çarptı.

Çarpmanın ardından hızını alamayan otomobil, park halinde bulunan 40 EF 330, 40 DH 934, 66 LG 033, 40 AT 090, 40 DK 351 otomobillere çarparak devrildi. Kazada Dinçer Konak ve Adem Karahan hayatını kaybederken, sürücü A.Ç. ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.