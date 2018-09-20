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Alkollü sürücü balık lokantasına girdi

Kocaeli'de 3.08 promil alkollü olan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, balık lokantasına çarptı. Kazada hafif yaralanan lokanta çalışanı Hatun Ç. tedaviye alındı.

DHA | 20.09.2018 - 21:23..
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Karamürsel'de meydana gelen olayda, Sıtkı Ganioğlu yönetimindeki 06 AAC 63 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki balık lokantasının kapısına çarptı. Kazada, lokantada çalışan Hatun Ç. hafif yaralandı.

3.08 PROMİL ALKOL

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hatun Ç.'yi Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Sıtkı Ganioğlu'nun yapılan alkol kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sonrası lokantada hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü balık lokantasına girdi

Alkollü sürücü balık lokantasına girdi
Alkollü sürücü balık lokantasına girdi

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