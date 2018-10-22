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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Kırıkkale'de hızını alamayan alkollü sürücünün, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 22.10.2018 - 02:02..
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Millet Bulvarı’ndaki Eski Rektörlük Kavşağı’nda meydana gelen kazada, aşırı alkol aldığı ileri sürülen sürücü Bilal D. idaresindeki 06 DS 0812 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Cahit A. idaresindeki 06 EHA 86 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Kazanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Aracın içinde bulunan Özgül A. isimli kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada ağır yaralanan Özgül A.’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra tekrar trafiğin akışı sağlandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

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