Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Erdoğan, Trump ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda bir görüşme yaptı.