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Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet dereye uçtu

ZOnguldak'ta, yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçan kamyonetin sürücüsü 1.40 promil alkollü çıktı.

DHA | 04.12.2017 - 09:48..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Kavaklık mahallesinde 43 yaşındaki Mehmet K.'nın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen kamyonette sıkışan Mehmet K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Mehmet K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet K.'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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