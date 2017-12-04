Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet dereye uçtu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Kavaklık mahallesinde 43 yaşındaki Mehmet K.'nın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen kamyonette sıkışan Mehmet K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
1.40 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Mehmet K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet K.'nın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.