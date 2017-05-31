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Alman askerlerine Afganistan'da dayak

İncirlik'i boşaltıp Ürdün'e gideceğiz tehdidi savuran Almanlara şok. Ürdün askerleri Almanları yerlerde sürükledi.

31.05.2017 - 10:12
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Alman askerlerine Afganistan'da dayak

alman

Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik'e girişini engelliyor. 'Almanlar Türkiye'yi askeri birliklerini Ürdün'e taşımakla (!) tehdit ediyor' derken Afganistan'da çok ilginç bir olay yaşandı.

TÜRKLER, ALMANLARI ÜRDÜNLÜLERDEN KURTARDI

Bild'in 'şok video' diye yayınladığı görüntülerde 'barış' görevi için Kabil'de konuşlu olan Ürdün, Alman ve Türk askerleri var.

Ürdün askerleri, Alman askerlerini rehin alıyor. Başlarına silah dayıyor. Alman askerleri yerlerde sürükleniyor.

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

Fakat olay Türk kontrol noktasının önünde gerçekleşiyor. Türk askerleri bu olaya müdahale ediyor. Ürdün askerleri araçlarına binerek hızla üslerine geri dönüyor.

Dayak yiyen Alman askerlerini kurtaran Türk askerleri İZLE

Alman askerlerine Afganistan'da dayak

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