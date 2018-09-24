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Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

Gezi olaylarında eylemcileri savunan Spiegel dergisi, Almanya'daki Hambach olaylarında çevrecileri değil, polisleri destekliyor.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 13:07..
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Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

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Almanya'da haftalardır Hambach direnişi yaşanıyor. Polisler Köln'de bulunan 12 bin yıllık ormanı çevrecilerden arındırmaya çalışırken, aktivistler de polislere karşı direniş gösteriyor.

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

Haftalardır süren eylemlerde son olarak 1 gösterici yaşamını yitirirken, eylemlere polis şiddeti damgasını vurmuştu. Alman basınının "demokratik" eylemlerdeki duruşu ise muadillerine göre oldukça karmaşık bir pozisyonda.

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

SPİEGEL POLİSLERE DESTEK VERİYOR

Köln'de yapılan bu gösteri, Spiegel dergisine de konu oldu. Hambach Ormanı'nın kaleme alındığı dergide, göstericilerin karşısında bir tavır sergilenirken, polislere adeta arka çıkıldı.

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

Polislere arka çıkılması bir yana göstericilerin haksız olduğu yazılar yayınlanan dergide, polis şiddetine ilişkin ne bir kelime ne de bir görsel yayınlandı.

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

GEZİ OLAYLARINA DESTEK VERMİŞLERDİ

Spiegel dergisinin bu tavrı için karmaşık dememizin sebebi ise, derginin geçmişte savunduğu fikirleri bugün reddetmesi.

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

2013 Gezi Parkı Eylemleri'nde protestocuların en nemli destekçilerinden olan Spiegel, günler hatta aylar boyunca süren hükümet karşıtı yayınlar ile göstericilere detek vermişti. "Çevre" bahanesiyle o gün duyar kasan Spiegel, bugün 12 bin yaşındaki ağaların linyit madeni olmaması için mücadele veren göstericilere destek vermek bir tarafa, onları barbarlıkla suçluyor...

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

ALMANYA'NIN ENERJİ CEVHERİ

Kendilerine karşı son bir haftadır saldırıların arttığını belirten Aachen polisi, protestoculara sakin olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları çağrıda bulundu.

Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

Ormanda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, Enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor.

Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

Alman basını Hambch'ta polisi tutuyor

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