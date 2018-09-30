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Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

Resmi temaslar kapsamında Almanya'da bulunan Başkan Erdoğan Avrupa basınının yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 12:15..
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Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti devam ediyor. Güvenlik önlemleri ile öne çıkan ziyarette basın mensuplarının da ilgisi oldukça yoğun oldu.

BASININ YAKIN TAKİBİ

Almanya Cumhurbaşkanı'nın daveti ile ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın attığı her adım, Avrupa basını tarafından takip ediliyor. Basın ordusu tarafından takip edilen Başkan Erdoğan'ın her bir hareketinden kimi objektif, kimi art niyetli haber çıkartmaya çalışan basın mensupları,  Başkan Erdoğan'a yakın takip gerçekleştirdi.

ARABAYA İLGİ

Başkan Erdoğan'ın Alman Cumhurbaşkanı ile Belluve Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sırasında sarayın dışından görüşmeyi takip eden Alman gazeteciler, Başkan Erdoğan'ın makam aracının fotoğraflarını kare kare çekti.

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