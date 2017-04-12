Alman devlet televizyonunda terör propagandası

Türkiye'de yapılacak referandumun sonucuna etki etmek isteyen Almanya, referandum sürecinde 'evet' çalışmalarına izin vermedi.

DEVLET TELEVİZYONUNDA PKK GÜZELLEMESİ

Açık bir şekilde 'hayır' cephesine destek olan Almanya, referandumdan 'hayır' çıkmasını isteyen terör örgütü PKK'nın propagandasını da yapıyor.

Alman devlet televizyonu ARD'de yayınlanan programda teröristlerin görüntüleri kullanıldı.

TERÖRİSTLERİ ANDILAR

Örgütün saflarına katılarak ölen bir teröristin annesinin konuşturulduğu programda, PKK sevicilerinin "Bizde şehit olanlar ölmez, onlara saygı duyarız. Rojova olarak, YPG olarak onları asla unutmayacağız." sözlerine yer verildi.



