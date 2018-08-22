Alman Dışişleri Bakanı'ndan ABD'siz ekonomi çağrısı

ABD'nin İran nedeniyle Avrupa'ya rest çekmesi AB'nin elini zorlayan bir durum oluşturdu. Öyle ki; İran'dan yabancı şirketlerin çekilmesini isteyen ABD'ye karşı, AB'nin bölgedeki şirketlerini kapatmak istememesi ekonomik gerilimi giderek tırmandırıyor.

Yaşanan bu gerilime karşı Almanya'dan Dünya'ya "ABD'siz ödeme sistemi" kurulma mesajı verildi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt için bir yazı kaleme aldı.

İran ile nükleer anlaşmayı Amerika’nın çekilme kararına rağmen kurtarmaya çalışan Avrupa Birliği üyesi Almanya’dan dikkat çeken bir açıklama bakanın kendisinden geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Avrupa İran ile nükleer anlaşmayı kurtarmak istiyorsa Amerika’dan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak zorunda" dedi.

Alman Bakan "Amerika’dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir SWIFT sistemi kurarak Avrupa’nın özerkliğini güçlendirmemiz işte bu nedenle önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İRAN GERİLİMİ

Alman Bakan, İran’la nükleer anlaşmanın kurtarılamaması durumunda bölgeyi bekleyen senaryoya da değindi. Heiko Maas, "Anlaşmanın hayatta kaldığı her gün, kurtarılamadığı takdirde Orta Doğu’yu tehdit edecek patlamaya hazır bir krizden daha iyidir" diye yazdı. Dünya çapında uluslararası finansal işlemler büyük ölçüde Belçika merkezli SWIFT küresel ödeme sistemi üzerinden yapılıyor. 2012 yılında Amerika ve Avrupa Birliği’nin İran’a nükleer programı sebebiyle yaptırımları devreye sokmasıyla, Tahran SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.