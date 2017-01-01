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Alman DW'den Türkiye üzerine yeni bir algı operasyonu

PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya'da DW haber kuruluşu, Türkiye üzerinde kötü algı çalışmalarını devam ettiriyor

01.01.2017 - 20:29
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Alman DW'den Türkiye üzerine yeni bir algı operasyonu

Eski adı Almanya'nın Sesi olan Deutsche Welle (DW) haber kuruluşu, dün gece İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı sonrası, Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajını zayıflatmak için yeni bir algı çalışmasına başladı.

Sözde terör karşıtı bu ülkelerin, söz konusu bu basın kuruluşları, hiç çekinmeden eli kanlı terör örgütünlerin PR'ını yapmaktan geri durmuyor.

İşte o haber;

Alman DW'den Türkiye üzerine yeni bir algı operasyonu

KAYSERİ SALDIRISI SONRASI DA AYNI İŞE KOYULMUŞTU

Daha önce de Kayseri saldırısının "Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçramış durumda" haberi yaparak çirkin bir operasyona imza atmıştı.

Alman DW'den Türkiye üzerine yeni bir algı operasyonu

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