Alman gazete ölen mültecilerin tam listesini ortaya çıkardı

Alman gazete Der Tagesspiegel, ülkelerinden kaçıp başka ülkelere giderken yolda hayatını kaybeden 33 bin mülteciyi belirledi.

Der Tagesspiegel'in perşembe günü yayınlanan sayısında 1993 yılından 2017 Mayıs ayına kadar geçen sürede ölen mültecilerin, adı soyadı, yaşı, ülkesi ve kökeni ortaya çıkarıldı.

AVRUPA'NIN POLİTİKASINI ELEŞTİRİYORLAR

Listenin ilk sırasında Türkiye- Bulgaristan sınırında dağlar boyunca 48 saat yürüyerek yaşamını yitiren 36 yaşındaki Talat Abdulhamid yer aldı.

Haberde ayrıca; Avrupa'da ve Avrupa dışındaki sığınmacılar, mülteciler ve göçmenlere uygulanan politika da eleştiriliyor.

"LİSTE SÜREKİ UZUYOR"

Alman gazetesi, bu sayısında mültecileri onurlandırmak istediğini belirterek, "Aslında her bir sıra bir hikayeyi anlatıyor. Bu liste ise günden güne uzuyor..." ifadelerini kullandı.