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Alman gemisi tatbikatta havaya uçtu

Almanya, Savunma Bakanlığına bağlı gerçekleştirdiği bir deniz tatbikatında sınıfta kaldı. Donanmaya ait bir fırkateynden atılan füze, gemiyi havaya uçurdu.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 09:37..
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Almanya'nın NATO görevlerine hazır olup olmadığı devamlı bir tartışma konusuyudu. Uzun süredir konuşulan bu konu dedikodu olmaktan çıktı, somut bir gerçekliğe döndü. Sebebi ise Almanya'nın bir tatbikatta gerçekleştirdiği başarısızlık.

Alman gemisi tatbikatta havaya uçtu

Alman gemisi tatbikatta havaya uçtu ViDEO

KENDİNİ VURAN GEMİ

Almanya, Savunma Bakanlığına bağlı gerçekleştirdiği bir deniz tatbikatında, kendi donanmasına ait bir gemiyi havaya uçurdu. Donanmaya ait bir fırkateynden atılan SM-2 tipi bir füze, gemiden ateşlendiği anda fırkateynin içinde patladı.

Alman gemisi tatbikatta havaya uçtu

Patlamanın ardıdnan gemide ağır hasar meydana gelirken sorunun neyden kaynaklandığına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu arada mürettebattan yaralanan veya hayatını kaybedenin olmadığı belirtildi.

Alman gemisi tatbikatta havaya uçtu

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