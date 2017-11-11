Alman hükümeti koalisyon için kararını perşembe verecek

Almanya’da CDU/CSU, Yeşiller ve FDP temsilcileri, üç hafta önce koalisyon çalışmalarına başladı. Partiler, perşembe günü son verilmesi planlanan koalisyon çalışmalarına hız kattı.

Dört parti geçen bu 3 hafta içerisinde mülteci, aile birleşimi, ulaşım, vergi, güvenlik, AB ve tarım konuları hakkında ortak bir karara varamadı.

NİHAİ KARAR 16 KASIM'DA VERİLECEK

Basın toplantısı düzenleyen dört partinin genel sekreterleri, koalisyon için umutlu olduklarını ve nihai kararın perşembe günü (16 Kasım) verileceğini vurguladı. Partilerin genel sekreterleri, fikir birliğine varılmayan konularla ilgili görüşmelerini sürdüreceklerini de açıkladı.

YEŞİLLER PARTİSİ ALACAĞI BAKANLIĞI BELİRLEDİ

Yeşiller Partisi hükümete girmesi durumunda alacağı bakanlığı belirledi. Dışişleri Bakanlığı’nı alma konusunda ısrarlı olacağı beklenen Yeşiller, Çevre ve Sosyal Bakanlıkların yanı sıra tarım veya ulaştırma bakanlığından birine talip olacak. Spiegel’in haberine göre Yeşiller bu dört bakanlıktan üçüne razı olacak.

Parti içinde yapılan tartışmalarda Dışişleri Bakanlığı konusunda ısrarlı olunmayacağının karara bağlandığı ileri sürüldü. Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in adı Dışişleri Bakanlığı için geçiyordu. Yeşiller’in bu bakanlığı alması halinde büyük ihtimalle bu koltuğa Özdemir oturacaktı. Dışişleri, Yeşiller’e bırakılmazsa Cem Özdemir’in Çevre Bakanı olması bekleniyor.