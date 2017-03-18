Alman istihbarat başkanından skandal Gülen açıklaması

Almanya'nın haftalık dergisi Der Spiegel'e konuşan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DARBENİN ARKASINDA GÜLEN'İN OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK"

FETÖ'cülerden kendine istihabarat ağı kuran BND'nin başkanı Kahl, darbe girişiminin arkasında Gülen’in bulunduğuna dair bir kanıt olmadığını ileri sürdü.

"DİNİ VE SEKÜLER EĞİTİM İÇİN ÇALIŞAN SİVİL BİR CEMAAT" DEDİ

BND başkanı Kahl ayrıca, FETÖ'nün Türkiye'de iddia edildiği gibi radikal İslamcı ve hatta terörist bir örgüt olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, örgütü ‘dini ve seküler eğitim için çalışan sivil bir cemaat' olarak nitelendirdi.