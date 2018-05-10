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Alman mahkemesi: Öğretmen başörtüsü takamaz

Berlin'de bir ilkokul öğretmeni, dersi başörtüsüyle verebilmek için dava açtı ancak Berlin İş Mahkemesi tarafsızlık gerekçesiyle davayı reddetti.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 08:21..
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Berlin İş Mahkemesi, bir ilkokul öğretmeninin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin Eyaleti'ne açtığı davayı reddetti.

GEREKÇE TARAFSIZLIK

Mahkeme, kararına gerekçe olarak Berlin Eyaleti'nde 2005 yılında yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gösterdi. Bu yasa, kamu hizmetinde çalışan öğretmen, polis, yargıç gibi kişilerin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller taşımasını yasaklıyor.

"YASA ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL"

Mahkemenin hakimi Arne Boyer, bu yasanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, öğretmenin şikayetini haksız buldu. Hakim Boyer, kararı açıklarken "Bu mahkeme salonunda haç asılı değil. İlkokul öğrencilerine ders verecek bir öğretmenin başörtüsü takmamasını doğru buluyoruz" şeklinde konuştu.

Dindar olan herkesin okullarda ders verecebileğini ifade eden Boyer, ancak bunun dışarıya yansıtılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hakim ayrıca, bu kararın emsal teşkil etmediğine dikkat çekti. Mahkeme kararında temyiz yolunu açık bıraktı.

Başörtüsü takan öğretmenin bir ilkokulda çalışmasına izin verilmemiş, yaşı daha büyük öğrencilerin devam ettiği bir meslek okuluna tayin edilmişti. Ancak öğretmen, bu tayin nedeniyle din özgürlüğünün ihlal edildiğini savunmuş ve mahkemeye başvurmuştu.

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