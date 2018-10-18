Almanya'da Suudilere silah satışını durdurulsun çağrısı

Muhalefetteki Sol Partinin Federal Meclis Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch, Alman birinci televizyon kanalında yayınlanan ARD Morgenmagazin programına yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta kaybolmasının imkansız olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ın cezalandırılması gerektiğini söyledi.
"BÖYLE BİR YÖNETİMLE BUNU NASIL YAPARSINIZ"
Hükümete çağrıda bulunan Bartsch, "Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı sona ermeli. Böyle bir yönetimle bunu nasıl yaparsınız?" ifadelerini kullandı.
Bartsch, Alman hükümetinin tepki göstermekte yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Ekonomik alanda büyük çıkarlar yapmak istediğiniz gerçeğiyle de yumuşak tavır göstermek kabul edilemez." dedi.