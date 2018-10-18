Almanya'da Suudilere silah satışını durdurulsun çağrısı

Putin ile Sisi yeni Rus otomobilini test etti

Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi'deki görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye Rusya'nın yeni otomobil markası Aurus'u yerinde gösterdi. Putin, Sisi ile aracı test etti.

Putin Sisi ile yeni Rus otomobilini test etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Artık yaya öncelikli bir trafik olarak kanun çerçevesi içerisine aldı. Artık yayada kusur aranmayacak." dedi.

Ekonomide yaşanan dalgalanmanın önüne geçildiğini ifade eden Bakan Albayrak, yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladıklarını söyledi.

Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

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