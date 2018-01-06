taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

Almanya'da bir dizi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşının evine misafir oldu.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 22:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi temaslarda bulunmak için Almanya'ya gitti.

Öğle saatlerinde bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel basın toplantısı düzenledi.

İLİŞKİLER İYİYE GİDİYOR

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin konuşulduğu toplantıda her iki ülke de olumlu mesajlar verdi ve ilişkilerin düzeltilmesi temennisinde bulundu.

İKİ LİDERİN SICAK SOHBETİ

Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi ve sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait bir fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

Alman mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı

Fotoğrafta Bakan Çavuşoğlu'na çay ikram ederken görülen Gabriel ilk defa evinde yabancı bir bakanı ağırladı.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de 30 yıllık pazarın kapatılması isyan ettirdi
İzmir'de 30 yıldır cumartesi günleri açılan pazarın kapatılmasıyla, pazarcılar adeta çılgına döndü. Esnaf; kendilerine yer gösterilmeden pazarın kapatılmasını protesto ederek yolları kapattı.
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap
Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi için 14 ay daha oyalanması gerektiğini söyledi.
Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler iyiye gidiyor
Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ile görüşmeye devam etmek istediklerini, buna çok önem verdiklerini söyledi.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da ikamet eden Osmanlı hanedanı üyelerini kabul etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

200
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

53
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

247
Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

149
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

64
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

115
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM