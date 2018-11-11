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Alman ordusundan siyasilere suikast planı

Alman ordusundaki bazı askerlerin, siyasetçilere suikast düzenlemek için hazırlık yaptığı açığa çıkarıldı.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 12:04..
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Alman Focus dergisinin haberine göre, Suriyeli sığınmacı kılığına giren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A. hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, çok daha büyük bir komployu ortaya çıkardı.

Alman ordusundan siyasilere suikast planı

SUİKAST PLANLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Focus'un yayınladığı soruşturma belgelerine göre Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı.

Suikast listesindeki isimlerin tamamı henüz açığa çıkarılmasa da, Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer alıyor.

Alman ordusundan siyasilere suikast planı

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu grubun hoşnut olmadıkları tüm siyasetçileri aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladığı kaydedildi. Komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı belirtilirken grupta yer alan Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD) görevli bir albayın soruşturmayı durdurmak üzereyken fark edilerek tutuklandığı da vurgulandı.

Olay ile ilgili kapsamlı soruştuma başlatıldı

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