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Alman Parlamentosu'nun raporu: Ordumuzun durumu çok kötü

Silahlı Kuvvetler Komisyonu Raporu'nda, Alman ordusunun 'çatışmaya hazırlık derecesinin' dramatik derecede kötüleştiğine vurgu yapıldı.

Detay Haber | 21.02.2018 - 13:55..
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Raporda yıllardır modernize edilmeyen Alman ordusunda büyük bir personel ve ekipman açığı yaşandığı belirtildi. Acil olarak reform çağrısı yapıldı.

Savaş uçağı, tank, helikopter ve gemilerin durumunun "çok kötü" olduğuna vurgu yapıldı. Ülkenin 6 denizaltısının tamamının tamirde olduğu, binlerce subay kadrosunun boş olduğu belirtildi.

Alman Parlamentosu'nun raporu: Ordumuzun durumu çok kötü

NATO DA KAYGILI

Alman ordusunun durumu NATO'da da kaygıya yol açıyor. Ülkenin savunmaya ayırdığı yüzde 1,2'lik bütçe ise NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin çok altında kalıyor.

Almanya tamamen profesyonel bir ordu kurmak için zorunlu askerliği 7 yıl önce terk etmişti.

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