Almanya’nın Köln ve Achen kentlerinin arasında yer alan yaklaşık 12 bin yaşında olduğu bilinen 7 bin hektar büyüklüğündeki Hambach Ormanı'na polisler girdi. Yıllardır çevreyi korumak için duyar gösteren bireyler, polisler tarafından darbedilerek ormandan çıkartıldı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasında yaklaşık 12 bin yıllık Hambach Ormanı'ndaki alana 51 ağaç ev kuran çevreciler, polisle çatıştı.

Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti ViDEO

ZORLA ORMANDAN ÇIKARTILDILAR

Çevrecileri ormandan çıkarmak için 3 bin 500 kişilik güvenlik gücü görevlendirildi. Bölgeye giden polisler, çevrecilerden ormandan çıkmalarını istedi. Ormanı terk edilmemesi üzerine operasyon düzenleyen polis, çok sayıda çevreciyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri ile çevreciler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Plastik kelepçe takılan çevreciler, polisler tarafından taşınarak emniyete götürüldü.

ALMANYANIN ENERJİ CEVHERİ

Kendilerine karşı son bir haftadır saldırıların arttığını belirten Aachen polisi, protestoculara sakin olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları çağrıda bulundu.

Ormanda bulunan asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, Enerji şirketi RWE tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük linyit maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğüne dikkati çekiyor.