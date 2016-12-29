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Alman polisi Köln'de taciz olaylarına önlem alıyor

Yılbaşında on binlerce insanın meydanda toplanarak eğlenmesi bekleniyor, taciz olaylarının önüne geçmek için 2500 polis görev yapacak.

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 12:30
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Alman polisi Köln'de taciz olaylarına önlem alıyor

Köln polisi, geçen yıl yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan toplu taciz olaylarının tekrarlanmaması için geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Alman polisi Köln'de taciz olaylarına önlem alıyor

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yılbaşı kutlamalarında uygulanacak yeni güvenlik konsepti ve bu kapsamda yaptıkları hazırlıkların detaylarını kamuoyuna açıkladı.

2500 POLİS GÖREV ALACAK

Bu yıl Köln'deki kutlamalarda toplamda yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisi görev yapacak. Geçen yıl taciz vakalarının meydana geldiği Köln Katedrali ve tren istasyonu çevresindeki alanda ise 1500 polis memuru görevlendirilecek. Bu rakam geçen yılki rakamdan yaklaşık 10 kat daha fazla.

Alman polisi Köln'de taciz olaylarına önlem alıyor

ZABITA VE ÖZEL GÜVENLİK DE GÖREV ALACAK

Güvenlik kameraları Köln Belediyesine bağlı 600 zabıta ve özel güvenlik görevlisi de görev yapacak. Alan ayrıca sürekli olarak kamera gözetiminde tutulacak.

KATEDRAL ÇEVRESİNE 40 YENİ KAMERA

Katedral çevresinde 40 yeni kameranın yerleştirileceği bildirildi. Bunun yanı sıra Mathies, Berlin'de yaşanan Noel panayırına düzenlenen saldırıya benzer bir girişimin olmaması için de eğlence alanlarına araç girişlerinin beton bariyerler ve büyük araçlarla kapatılacağını kaydetti.

GEÇEN YIL 1200 TACİZ SUÇU İŞLENMİŞTİ

Köln Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl yılbaşı kutlamalarının ardından 500'den fazlası cinsel taciz olmak üzere toplam bin 200 suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

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