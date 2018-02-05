Alman polisleri uyuşturucunun yasallaşmasını istedi

Almanya'daki 'Alman Dedektifler Federasyonu (BDD) ülkedeki mevcut marihuana politikasının 'akıllıca ve üretken' olmadığı gerekçesiyle değiştirilmesini ve marihuananın "tamamen yasallaştırılmasını"istedi.

Bild gazetesine konuşan BDD Başkanı Andre Schulz dünyada uyuşturucu kullanımının olmadığı hiçbir toplum olmadığını belirterek kanunların gerçekliği yansıtması gerektiğini savundu.

"YASAĞIN YAN ETKİLERİYLE UĞRAŞIYORUZ"

Schulz "Marihuana tüketiminin yasaklanması her şeyden önce en büyük sorunları yarattı" diyerek yasağın daha ciddi suçlara yol açtığını ve sıradan kullanıcıların şeytanileştirildiğini vurguladı.

Schulz "Biz polisler olarak (yasağın) yan etkileri ile uğraşıyoruz. Bunlar uyuşturucu ile alakalı suçlar, uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılığı" ifadelerini kullandı.

'Sorumlu uyuşturucu tüketimi' eğitiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Schulz bağımlıların daha iyi tedavi edilmesi ayrıca gençler ve çocukların daha etkili bir şekilde korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ancak BDD Başkanı sürücülerin marihuana kullanmasının güvenlik gerekçesiyle suç olarak kalması gerektiğini de belirtti.