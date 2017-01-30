Alman sözcüye Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları soruldu

Alman Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

ANLAMSIZ DÜŞÜNCELER

Seibert, bir gazetecinin, Merkel'in Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu öncesinde Ankara'ya gitmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki görüşlerini desteklediği şeklinde bir intiba yaratıp yaratmayacağı şeklindeki sorusuna karşılık, "Bunlar bir başbakanın seyahat planlarının nasıl oluşturulduğu yönünde anlamsız düşünceler. Bu çalışma ziyareti, bizim düşüncemize göre Türkiye gibi NATO müttefiki ve AB'nin çok önemli bir komşusuyla daimi irtibatta kalabilmek açısından önemli. Özellikle Suriye'deki durumu, ikili sorunları ve Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini değerlendirmemiz gereken bu günlerde görüşmeyi aramamız önemli.

İRTİBATLANDIRMAK SAÇMALIK

Ziyareti, Türkiye'de yapılacak referandumdan dolayı başbakanın bu konuda bir tutum aldığı şeklindeki düşüncelerle irtibatlandırmak saçmalık. Bunu kesin bir 'hayır' ile yanıtlayabilirim. Bu tür düşünceler Başbakan'a yabancıdır." şeklinde cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Merkel'in ziyaretinin Erdoğan tarafından politikalarına destek verdiği şeklinde algılanacağını söylemişti.



TEMASLAR SÜRÜYOR

Başbakan Merkel'in ziyaret planının ayrıntılarının henüz belli olmadığını ifade eden Seibert, bu konuda Türk tarafıyla temasların sürdüğünü kaydetti.

Almanya'dan iltica talebinde bulunan NATO'da görevli Türk vatandaşları hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine de Seibert, bunun kendileri için siyasi bir karar olmadığını, iltica talebinde bulunan her bir kişinin durumunun ayrı ayrı inceleneceğini ve buna göre yetkili merciler tarafından karar verilleceğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Alman gazetesine konuştu haberi



