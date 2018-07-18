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Alman teknik direktör Klopp'tan Özil ve Gündoğan'a destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sahip çıktı.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 12:36..
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Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında oluşturulan baskı ve tartışmaların 'saçmalık' olduğunu söyledi.

Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, "Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" ifadesini kullandı.

Alman teknik direktör Klopp'tan Özil ve Gündoğan'a destek


BU ÇOCUKLARIN KÖKLERİ TÜRK"

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan fotoğrafları nedeniyle baskı altına alınmalarını eleştiren Klopp, "Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar" diye konuştu.

Alman teknik direktör Klopp'tan Özil ve Gündoğan'a destek

Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yapılmıştı.

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