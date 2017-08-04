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Alman turistler Kemer'den vazgeçmiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Alman turistlerin tercihi yine Antalya'nın Kemer ilçesi oldu.

04.08.2017 - 14:25
  1. Haberler
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Yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kemer ilçesini tercih eden Alman turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.Tatil için ilçeye gelen turistler arasında Ruslardan sonra ikinci sırada bulunan Almanlar, bu sezon da otellerde yoğunluk oluşturuyor.

Alman turistler Kemer'den vazgeçmiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye seyahat uyarısına rağmen Kemer'e gelmekten vazgeçmeyen Alman turistler, tatillerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

ALMAN TURİST SAYISI YÜKSELİŞTE

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, AA muhabirine yapığı açıklamada, Kemer'de önceki yıllardaki Rus turist sayısının yakalandığını ancak Avrupa pazarı ile yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle Alman turist sayısında az da olsa geri kaldıklarını söyledi.

Gül, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğin kısa zaman içerisinde düzeleceğine inandığını belirterek, "Gelecek yıllarda Rusya pazarında olduğu gibi Almanya pazarında da artış beklentisi içerisindeyiz. 2015'te Türkiye'ye gelen Alman misafir sayısı yaklaşık 250 bindi. Bu yıl hedefimiz bu sayıyı yakalamak. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Alman turistler Kemer'den vazgeçmiyor İZLE

"ALMANLAR TÜRKİYE'DEN KOLAY VAZGEÇEMEZ"

Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Erhan İleri ise Almanya ile Türkiye'nin geçmişe dayanan bir dostluğu olduğunu vurguladı. İleri, "Almanlar Türkiye'den kolay kolay vazgeçmez. 2014 ve 2015'deki Alman turist sayılarına ulaşacağımıza inanıyorum. Alman turist sayısı 2019-2020 sezonlarında eski seviyesine gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman turistler Kemer'den vazgeçmiyor

ALMAN HÜKUMETİNİN UYARILARI ETKİLEMİYOR

Tatillerini Kemer'de geçiren Alman turistler, tatil için Kemer'i seçmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kemer'de ailesiyle tatil yapan 45 yaşındaki Alman Ute Tansina, hükümetlerinin yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısından etkilenmediğini, 15 yıldır Kemer'e tatile geldiğini ve Türk insanının misafirperverliğini çok sevdiğini söyledi. Tansina'nın kızı 19 yaşındaki Luise Tansina ise dünyanın her yerinde sıkıntılar olduğunu, Türkiye'de söylendiği gibi bir sorun yaşamadıklarını ve tatillerini güzel bir şekilde geçirdiklerini kaydetti.

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