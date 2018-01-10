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Alman turistlerin 1 numarası Türkiye

Almanya'nın turizm şirketi TUI tarafından yapılan araştırmada, vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

AA | 10.01.2018 - 22:18..
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Alman turistlerin 1 numarası Türkiye

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Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkenin Türkiye olması üzerine,  Mayıs ve Ekim ayları arasında sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracağı da belirtildi.

Alman turistlerin 1 numarası Türkiye

YÜZDE 70 ARTIŞ YAŞANDI

Şirketin de buna göre hazırlanarak Mayıs ve Ekim ayları arasında sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracağı ifade edilen açıklamada, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart kentlerinden Türkiye'ye daha fazla sefer düzenleneceği kaydedildi. 2016'nın verilerine göre, 2017'de yüzde 70 artış yaşandı.

Alman turistlerin 1 numarası Türkiye

2018 REZERVASYONLARI BAŞLADI

TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert yaptığı açıklamada, Almanların gezme arzusunun çok fazla olduğunu ifade ederek, "Gezmek ve başka ülkeleri tanımak istiyorlar. Bu yaz döneminde de bunu göreceğiz. 2018 yaz dönemi rezervasyonları daha şimdiden çok iyi gidiyor." şeklinde konuştu.

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