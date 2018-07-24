Alman ve İngilzlerin tercihi Türkiye

Türkiye'nin turizmdeki yükselişi devam ediyor. Öyle ki Avrupa'nın en gözde tatil ülkesi İspanya, Türkiye'ye karşı düşüşte.

ALMANLAR VE İNGİLİZLER TÜRKİYE'YE GELİYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin; "Turizmde rekorları tekrar etmeye gerek yok, yüksek sezonda aylık bazda yüzde 20, yıllık yüzde 30 civarı bir büyümemiz var. Bu dönemde İran, İsrail ve Ukrayna pazarları dışında bütün pazarlarda iyi bir gelişme görüyoruz. Bu sezonda İspanya'da Alman ve İngiliz turist sayısı azaldı, çünkü Türkiye'ye yönelme oldu. Yabancı basında Antalya'da yüzde 100 doluluk olduğu yazılıyor."