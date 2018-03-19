Almanlar ev sahibi olmak yerine kirada oturuyor

Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülke oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 yılında AB vatandaşlarının ortalama yüzde 70,6'sı kendi sahibi olduğu meskeninde ikamet etti.

ROMANYA EV SAHİPLİĞİNDE LİDER

AB ülkeleri arasında ev sahiplik oranı en yüksek birliğin en fakir ülkelerinden Romanya'da gerçekleşti. Romanya'da vatandaşların yüzde 95.6'sı kendi evinde yaşadı. Romanya'yı ev sahiplik oranında en yakın yüzde 89.9'la Hırvatistan ve Litvanya, yüzde 89,5'le Slovakya, yüzde 86,3'le de Macaristan izledi.

ALMANYA'DA KONUT SAHİBİ OLANLARIN SAYISI ÇOK AZ

Üye devletler arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülkenin AB'nin en büyük ekonomisi Almanya olması dikkati çekti. Almanya'da vatandaşların sadece yüzde 49,8'i kendi evinin sahibi konumunda oldu.

ALMAN VATANDAŞLARI KİRA ÖDÜYOR

Alman vatandaşların yarıdan fazlası kira ödedi. Vatandaşların konut sahipliğinde Almanya'yı en yakın yüzde 58.6'yla Danimarka, yüzde 62'yle Avusturya, yüzde 63,4'le Fransa, yüzde 66,4'le de İngiltere izledi. Böylece, AB'nin zengin ülkelerinde kirada yaşayan vatandaşların oranı fakir ülkelerden daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.