Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi

Almanya'nın yedinci büyük tur operatörü Schauisland Reise’nin Ürün ve Kontrat Müdürü Björn Conrad, "Türkiye’nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğini tahmin etmiyordum açıkçası" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE DOLULUK BEKLİYORUZ"

Almanya’nın önemli araştırma şirketlerinden Trevo Trend Genel Müdürü Matthias Lange ise, "Türkiye çok cazip bir ülke son dakika rezervasyonlarında da çok yoğun, çok yüksek bir talep var. Türkiye’ye önümüzdeki haftalarda da yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk bekliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AYNI ZAMANDA KIŞ DESTİNASYONU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu yılın 7 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyon 321 bin Alman Türkiye’ye gelirken, Türk turizmindeki yükseliş Almanları da şaşırttı. Almanların önde gelen turizmcileri de daha çok vatandaşlarının Türkiye'ye geleceği müjdesini verdi.

Lange Türk turizmi ile ilgili geleceğe dönük önemli bilgiler verdi. İstanbul’un Barcelona ile birlikte Ağustos ayındaki rezervasyon taleplerinde önde olduğunu belirten Lange, "Kışlık destinasyonlara bakarsak; Türkiye'yi, aynı zamanda kış destinasyonu olarak görüyoruz. Kasım ve Mart ayına bakıyoruz burada da sorgulama tıklamaları yüzde 103 artmış; bir önceki yıla göre yani kış turizmi içinde çok yüksek. İspanya Kanarya Adaları olduğu için birinci sırada." dedi.

"FİYATLAR NEDENİYLE TÜRKİYE ÇOK CAZİP BİR ÜLKE"

Türkiye’ye önümüzdeki haftalarda da yüzde 100’ün üzerinde bir doluluk beklediklerini dile getiren Matthias Lange, "Bu artışın bir sebebi var; fiyatlar nedeniyle Türkiye çok cazip bir ülke. Son dakika rezervasyonlarında da çok yoğun çok yüksek bir talep var." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BU KADAR HIZLI DÖNECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"

Conrad da, "Türkiye’nin bu kadar hızlı bir şekilde tekrar döneceğini tahmin etmiyordum açıkçası." dedi.

Öger Tour Genel Müdürü Songül Rosati de, "Trend iyi; 2019 senesi 2015 rakamlarına ulaşacak gibi" dedi ve ekledi:

"Kimse Türkiye’nin bu kadar hızlı dönüş gerçekleştirebileceğini tahmin etmiyordu. Biz bu yıl ek kapasiteleri de devreye soktuk. Dolayısıyla 2015 rakamlarının peşindeyiz. Kış dönemi Türkiye’nin müdavimlerinin devreye girdiği dönem. 2019 yılının rezervasyonları da açıldı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için olumlu şeyler söyleyebilirim."