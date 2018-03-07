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Almanlar Irak askerlerini eğitecek

Almanya, Kuzey Irak'taki peşmergelerin eğitiminden sonra şimdi de Irak merkezi yönetimi askerlerine eğitim ve destek hizmeti verecek.

İHA | 07.03.2018 - 14:26..
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ANKARA

Almanya Savunma Bakanı Von der Leyen, Irak merkezi hükümetinden gelen talep doğrultusunda, Irak askerlerini eğitime alacaklarını açıkladı.

2014 yılından beri Kuzey Irak bölgesinde 140 Alman askeri peşmergelere eğitim ve askeri destek veriyor.

7 AYLIK EĞİTİM

Alman askerlerinin Irak merkezi ordusuna vereceği eğitim ve destek hizmetinin ilk bölümü 1 Nisan'da başlayıp yedi ay sürecek.

Eğitim ve desteğin maliyeti 70 milyon euroyu bulacağı açıklandı.

Alman askerleri Almanya dışında Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan ve Mali'de uluslararası koalisyon güçleri içerisinde görev yapıyor.

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