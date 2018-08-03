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Almanlar ırkçılığı büyük problem olarak görüyor

Ülkede nüfusun 3'te 2'si ırkçılığı büyük bir soru olduğu görüşünü paylaşıyor.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 12:43..
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Alman kamu özerk televizyon kanalı ARD'nin yaptırdığı son ankete göre, soru yöneltilenlerin yüzde 17'si ırkçılığın "çok büyük”, yüzde 47'si ise "büyük” bir problem olduğu yanıtını verdi.

Almanya'ya göçmen olarak gidenler de bu konuda aynı fikirde. Göçmenlerin yüzde 68'i ırkçılığın ülkenin büyük bir problemi olduğunu belirtiyor.

Almanlar ırkçılığı büyük problem olarak görüyor

SON YILLARDA GELENLER UYUM SAĞLAYAMIYOR

DW'nin haberine göre, son yıllarda Almanya'ya gelen yabancıların yanıtları ise oldukça farklı çıktı. Bu gruba dâhil olanların sadece yüzde 28'i çok iyi uyum sağladığını belirtirken, "kötü” ya da "çok kötü” uyum sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde 68'i buluyor.

Türk futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bırakmasından sonra ülkede ırkçılık tartışmaları alevlenmişti.

Almanlar ırkçılığı büyük problem olarak görüyor

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