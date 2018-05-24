Almanlar Muharrem İnce'yi övdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçim galibiyeti göremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.
Sürekli kriz içerisinde olan CHP, Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında birlik olamadı.
ALMAN GAZI
Seçim çalışmalarını sürdüren İnce, geçtiğimiz günlerde AB büyükelçileriyle iftar programında bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Alman medyasında Muharrem İnce hakkında övgülerle dolu haberler çıkmaya başladı.
ERDOĞAN'I YENEBİLECEK TEK İSİM
Ülkede yayın yapan Die Tageszeitung gazetesinde çıkan son yazıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında en güçlü adayın Muharrem İnce'nin olduğu belirtildi.
İnce'nin Erdoğan'ı yenebilecek tek isim olduğu ifade edildiği yazının devamında, HDP'nin tavrının da çok önemli olacağına dikkat çekildi.