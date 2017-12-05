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Almanlar Trump'ı dış politikada sorun olarak görüyor

Almanya'da yapılan bir araştırmada ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikada en büyük sorun olduğunu düşünüyorlar.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 13:12..
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Almanya'daki Körber Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Almanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ı dış politikada Türkiye, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinden daha büyük bir problem olarak görüyor.

ALMANYA'NIN EN BÜYÜK SORUNU: SIĞINMACILAR

Araştırmaya katılanların yüzde 26'sı için dış politika kaygılarının başında mülteciler ve Almanya'nın sığınmacı akınıyla baş edebilme konusundaki kaygılar birinci sırada yer aldı.

DIŞ POLİTİKA'DA TRUMP DEPREMİ

Trump ve ABD ile ilişkiler yüzde 19 ile Almanların dış politika endişelerinde ikinci sırayı alırken, bunu yüzde 17 ile Türkiye, yüzde 10 ile Kuzey Kore ve yüzde 8 ile Rusya ile ilişkiler izledi.

Trump'ın Ocak ayında göreve geldikten sonra Paris iklim anlaşmasından çıkması, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası bir anlaşmadan onayını çekmesi ve Almanya'nın ticaret fazlasını ve NATO askeri ittifakına yaptığı katkıları eleştirmesi Almanları kızdırmıştı.

ABD İLE İLİŞKİLERİ ÇOK KÖTÜ BULUYORLAR

Ekim ayında 1,005 seçmenle yapılan ankete göre Almanların yüzde 56'sı ABD ile ilişkiyi kötü veya çok kötü olarak nitelendirdi.

Trump'ın davranışları, genellikle temkinli olduğu bilinen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, bu yılın başında Berlin'in gelecekte ABD'ye güvenemeyeceğini söylemesine yol açmıştı.

Merkel'in Avrupa'nın kendi kaderini kendi ellerine alması gerektiğini söylemesine rağmen, katılımcıların yüzde 52'si ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrasından dan beri izlediği itidalli davranma politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Anket, Almanya'nın uluslararası krizlerde daha aktif bir rol üstlenmesi konusunun, halk arasında derin bir şüphe uyandırdığını gösteriyor.

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