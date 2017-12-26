Almanlar Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyor

Referandum sürecinde Türkiye aleyhinde faşist politikaları uygulamaya sokan Almanya, uzun süre boyunca Türkiye karşıtlığı üzerinde politikalarını devam ettirdi.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YARAMADI

Almanya, ülkede düzenlenen genel seçimlerin ardından Türkiye politikasında değişikliğe gitmek için ilk adımları atmaya başladı.

İKİNCİ İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iş birliği açıklamasından sonra bir açıklama da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi.

"BREXIT BENZERİ ANLAŞMAYLA İLİŞKİLER GÜÇLENİR"

Gabriel, ülkesinin Brexit için İngiltere ile yapacağı anlaşmanın benzerinin Türkiye ile de yapılabileceğini söyledi. Alman Bakan, böylelikle Türkiye ile ilişkilerin güçlendirebileceğini savundu.