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Almanlar Türkiye'nin milli tank çalışmalarından rahatsız

Türkiye'nin mega projelerine açık bir şekilde engel olmaya çalışan Almanlar şimdi de milli tank projesi Altay için algı operasyonuna başladı

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 15:19..
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Almanlar Türkiye'nin milli tank çalışmalarından rahatsız

Almanlar Türkiye'nin milli tank çalışmalarından rahatsız

Türkiye, yerli otomobilin ardından milli tank için de gaza bastı. 2020 yılına kadar 20 milli tankın üretilmesi hedefleniyor.

ALGI OPERASYONU BAŞLADI

Türkiye'nin mega projelerine her daim engel olmaya çalışan Almanya ise, Altay tanklarına karşı karalama kampanyasına başladı.

"OYUN DIŞINDA KALAMAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Silah Sanayi Birliği Başkanı ve Rheinmetall’in sahibi Armin Papperger, silah ticaretine yön vermeleri gerektiğini, Almanya'nın oyun dışında kalamayacağını söyledi.

ALTAY TANKINI KÜÇÜMSEDİLER

Yerli otomobil hakkında küçümseyici açıklamalar yapan Almanlar, Altay tankları için de benzer ifadeler kullandı.

"KÜÇÜK PROJE"

Papperger, Türkiye'nin milli tank projesinin küçük bir proje olduğunu, bunun için herhangi bir yatırım yapmayı istemediklerini söyledi.

"SİYASETİN OYUN TOPUYUZ"

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de yatırımlarını etkilediğini ifade eden Papperger, "Biz her zaman bir yere kadar siyasetin oyun topuyuz." dedi.

Türkiye'nin yerli otomobil atağı Almanları rahatsız etti haberi

Almanlar Türkiye'nin milli tank çalışmalarından rahatsız

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