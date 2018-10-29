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Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

Tamamlandığında dünyanın en büyük havaalanı olacak proje, Almanya'nın hava yolundaki hakimiyetini elinden alacak.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 09:33..
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Almanların gözü İstanbul'daki açılışta

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu kapsamında mega projelere imza attı. 3. Köprü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli ve daha fazlası...

Başkan Erdoğan, içeriden ve dışarıdan gelen engellemelere rağmen, projeleri tek tek bitirdi.

Bugün de Türkiye'nin gurur günlerinden biri.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Türkiye mega bir projesine daha kavuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Yeni Havalimanı açılacak.

ALMANLAR ENDİŞELİ

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak proje, Almanya'nın hava yolu trafiğindeki hakimiyetini de bitirecek.

İstanbul, jeopolitik konumu nedeniyle Frankfurt Havalimanı yerine en önemli aktarma noktası olacak.

Projeye karşı çıkan sadece Almanlar değildi, içimizde de projenin karşısında duranlar oldu.

PROJENİN TAKOZLARI

CHP ve HDP sık sık projeye karşı tavır sergiledi. Sona gelindiğinde ise havaalanının ismini koymak için üst üste açıklamalar geldi...

Siyasi partiler dışında, bazı meslek odaları da projelerin durması için elinden geleni yaptı.

YILDA 200 MİLYON YOLCU

Yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanının; 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi olacak.

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