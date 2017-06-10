Almanların Ürdün hayali

Alman sitesi DW'nin haberine göre; Ürdün Kralı İkinci Abdullah Batılıların hoşuna giden tarzda bir hükümdar.

KRAL BATININ DOSTU

Askeri eğitimini İngiltere’de almış, Oxford ve Washington’da yüksek öğrenim görmüş. Onun liderliğinde Ürdün Ortadoğu’daki önemli anlaşmazlıklarda güvenilir bir biçimde Batılı politikaların yanında yer almıştı. 1999 yılında babasının vefatı üzerine tahta çıktığında Batı’nın dostu olarak tanınıyordu.

Uzun yıllar Hamburg kentindeki Şark Enstitüsü’nün başkanlığını yürütmüş olan Ortadoğu uzmanı Udo Steinbach Kral Abdullah'ı kastederek, "O Batı’nın adamıydı, hala Batı’nın adamı ve Batı’nın adamı olmaktan başka bir alternatifi de yok” dedi.

Steinbach, Ürdün'ün, ekonomi yardımlar yapan, siyasi istikrar için çaba gösteren ve yeteri derecede su ihtiyacını karşılayanlara yüzde yüz bağımlı olduğunu belirterek, “Ürdün yoksul bir ülke ve Batı’nın desteği olmadan ayakta kalması mümkün değil” ifadesini kullandı.

HUKUK SİSTEMİNDE İNGİLTERE'Yİ ÖRNEK ALIYOR

Kral Abdullah’ın ülkesinde İslam, devlet dini konumunda. Ülkenin hukuk sistemi İngiltere’yi örnek alıyor ama medeni hukuka ilişkin davalarda imamlar şeriat kanunlarına göre kararlar da verebiliyor. Kadın ve erkeklerin eşit biçimde seçim hakkı var. Ancak hükümet oluşumunu Kral belirliyor.

Hamburg merkezli GIGA Enstitüsü’nden Ortadoğu uzmanı Andre Bank, Ürdün'de siyasetin büyük oranda Kral Abdullah’ın kontrolü altında olduğunu, ülkede otoriter bir monarşinin hüküm sürdüğünü belirtiyor. "Kral Abdullah hem hükmediyor hem yönetiyor. Yani sadece temsili sorumlulukları yok; önemli konularda siyasi karar merkezi konumunda. Ve tüm siyasi sistem Kral Abdullah’a göre dizayn edilmiş” diye konuşuyor.