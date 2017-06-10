taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Almanların Ürdün hayali

İncirlik'ten ayrılma kararı alan Alman Ordusu bundan sonraki süreçte terörle uluslararası mücadeleye Ürdün’den katılacak.

10.06.2017 - 13:07
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanların Ürdün hayali

kral

Alman sitesi DW'nin haberine göre; Ürdün Kralı İkinci Abdullah Batılıların hoşuna giden tarzda bir hükümdar.

KRAL BATININ DOSTU

Askeri eğitimini İngiltere’de almış, Oxford ve Washington’da yüksek öğrenim görmüş. Onun liderliğinde Ürdün Ortadoğu’daki önemli anlaşmazlıklarda güvenilir bir biçimde Batılı politikaların yanında yer almıştı. 1999 yılında babasının vefatı üzerine tahta çıktığında Batı’nın dostu olarak tanınıyordu.

Uzun yıllar Hamburg kentindeki Şark Enstitüsü’nün başkanlığını yürütmüş olan Ortadoğu uzmanı Udo Steinbach Kral Abdullah'ı kastederek, "O Batı’nın adamıydı, hala Batı’nın adamı ve Batı’nın adamı olmaktan başka bir alternatifi de yok” dedi.

Steinbach, Ürdün'ün, ekonomi yardımlar yapan, siyasi istikrar için çaba gösteren ve yeteri derecede su ihtiyacını karşılayanlara yüzde yüz bağımlı olduğunu belirterek, “Ürdün yoksul bir ülke ve Batı’nın desteği olmadan ayakta kalması mümkün değil” ifadesini kullandı.

HUKUK SİSTEMİNDE İNGİLTERE'Yİ ÖRNEK ALIYOR

Kral Abdullah’ın ülkesinde İslam, devlet dini konumunda. Ülkenin hukuk sistemi İngiltere’yi örnek alıyor ama medeni hukuka ilişkin davalarda imamlar şeriat kanunlarına göre kararlar da verebiliyor. Kadın ve erkeklerin eşit biçimde seçim hakkı var. Ancak hükümet oluşumunu Kral belirliyor.

Hamburg merkezli GIGA Enstitüsü’nden Ortadoğu uzmanı Andre Bank, Ürdün'de siyasetin büyük oranda Kral Abdullah’ın kontrolü altında olduğunu, ülkede otoriter bir monarşinin hüküm sürdüğünü belirtiyor. "Kral Abdullah hem hükmediyor hem yönetiyor. Yani sadece temsili sorumlulukları yok; önemli konularda siyasi karar merkezi konumunda. Ve tüm siyasi sistem Kral Abdullah’a göre dizayn edilmiş” diye konuşuyor.

İlginizi Çekebilir
Trump: Yeminli ifade verebilirim
ABD Başkanı, Eski FBI Başkanı'nın verdiği ifadeler sonrası sessizliğini bozdu.
Birleşik Krallık'ta oyların tamamı sayıldı
Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimde 650 bölgede kullanılan oyların tamamı sayıldı.
Filistin'de elektrik üreten süt fabrikası
Bölgenin süt ve elektrik ihtiyacı tek bir yerden sağlanıyor.
İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı
İran'da parlamento binasında ve Humeyni'nin mezarı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

Van'da Emniyet binasına saldıran teröristler yakalandı

266
Arda Turan umreye gitti

Arda Turan umreye gitti

192
Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin şarkısı youtube'dan kaldırıldı

77
Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

102
Suudi yayın organından küstah tweetler

Suudi yayın organından küstah tweetler

204
Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

140
Rus komutandan Rakka açıklaması

Rus komutandan Rakka açıklaması

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM