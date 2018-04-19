Almanya 10 bin mülteci alacak

Mülteci akınının başladığı ilk günden bu yana oldukça acımasız bir politika ile sığınmacılara kapıyı kapatan Avrupa, "yıllar sonra" mültecilere kucak açıyor.

AB Komisyonu, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yerleştirme programı kapsamında 10 binin üzerinde mülteci kabul edeceğini açıkladı. Mültecilerin Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden olacağı belirtildi.

10 BİN MÜLTECİ ALINACAK

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Federal hükümetin mülteci kabulüne yönelik onayının bu hafta içinde ellerine ulaştığını belirtti.

"Uluslararası dayanışma söz konusu olduğunda Alman hükümeti yine yerini aldı" sözleriyle Almanların "sözde" mülteciler ile mücadele planına destek verdiğini vurdulayan komisyon, programın geçen yaz aylarında özellikle de korunmaya muhtaç mültecilere Avrupa'ya yasal ve güvenli bir yol açmak için başlatıldığını belirtti.

Program kapsamında Almanya'nın 10 bin mülteciyi kabul edeceği belirtildi.

AVRUPA'DA 40 BİN KİŞİ

Avrupa Komisyonu, diğer AB üyesi ülkelerden de onay geldiği ve program kapsamında 40 bin mültecinin Avrupa genelinde kabul edileceğini belirtirken, AB içinde 50 bin yeni yer açma hedefine ulaşıldığını ve hatta bu hedefin geçildiği belirtildi.

2019 yılının sonbahar aylarına kadar başta Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere en az 50 bin mültecinin AB ülkelerine yerleştirilmeleri hedefleniyor. Avrupa Birliği, mültecileri kabul eden ülkelere 500 milyon euro mali destek sağlayacak.