Almanya 10 bin mülteciye kapılarını açacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı buluşmada söz konusu 10 bin göçmen alımının, Almanya'nın desteklediği ve kaçak göçün yasal imkanlarla ikame edilmesini öngören yeniden yerleştirme programının bir parçası olduğunu söyledi.

ÜLKELER BELLİ DEĞİL

Merkel hangi ülkelerden göçmen alınacağının henüz kesinleşmediğini belirtti.

50 BİN MÜLTECİ GİRİŞİMİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Afrika ve Ortadoğu'dan en az 50 bin mültecinin Avrupa'ya getirilmesi için girişim başlatmıştı.

UNHCR Başkanı Grandi Almanya'nın kararının diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu söyledi.