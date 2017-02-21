Almanya asker sayısını artıracak

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün personel durumuna ilişkin yapılan toplantıda askeri ve sivil hizmetler görevlerinde ek personele ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiği belirtildi.

ASKER SAYISI 198 BİNE ÇIKARILACAK

Açıklamada, 2024 yılına kadar asker sayısının 198 bine, sivil hizmet görevi yapan personel sayısının 61 bin 400’e çıkartılmasının planlandığı ifade edildi.

Daha önce asker sayısı için bir üst sınırın belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bundan sonra her yıl personel ihtiyacının gözden geçirileceği ve bu değerlendirmelere uygun hale getirileceği kaydedildi.

"TALEPLER ARTTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman Ordusuna yönelik taleplerin arttığını belirterek, bundan dolayı nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Alman Ordusunda geçen yıl başlattıkları değişimin devam edeceğini vurgulayan Leyen, artan görevlerle ordunun da büyümesi gerektiğini kaydetti. Alman ordusunda şu anda yaklaşık 178 bin askeri personelin bulunduğu bildirildi.