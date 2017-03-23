Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesi Türk siyasetçilerin yapmak istedikleri toplantıları yasakladıkları için Almanya ve Hollanda ile gergin ilişkiler yaşıyor.

Yunanistan'a yaptığı resmi gezi sırasında Atina'da gazetecilerle konuşan Gabriel, "Türkiye yakında AB'ye üye olacak değil, ancak ne kadar zor olursa olsun, iletişim kanallarını hiçbir şekilde kapatmamalıyız." dedi.

"MÜLTECİ ANLAŞMASI BOZULURSA ZORLUĞUNU YUNANİSTAN ÇEKER"

Gabriel, Türkiye'nin Yunanistan üzerinden AB ülkelerine geçmek isteyen mültecileri geri almayı kabul ettiği anlaşmaya atıfla, "Mülteci anlaşması Türkiye için mali çıkarlar içeriyor, ancak aksi gelişmeler olursa bunun zorluğunu Yunanistan çeker." dedi.