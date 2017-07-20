Almanya Ekonomi Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Brigitte Zypries açıklamasında, "Saygın Alman şirketleri bir anda 'kara listeye' alınır ve terör destekçisi olarak nitelendirilirse bu Türkiye'de yeni iş ve yatırım yapmayı aşırı zor hale getiren bir iklim anlamına gelir." dedi.

"ALMAN ŞİRKETLERİNİ SAVUNACAĞIZ"

Bakan ayrıca "Alman hükümeti ve ben tabii ki tamamen gerekçesiz ve akıl almaz suçlamalar karşısında Alman şirketlerini savunacağız. Bu aynı zamanda tüm bunların üzerinde Alman şirketlerin personelini de içeriyor" dedi.

Zypries, İngiliz-Alman ticaret birliği BGA'nın 'Eğer Almanya, Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa, ihracat hacminde de büyük bir düşüş yaşanır' sözlerini de hatırlattı.

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