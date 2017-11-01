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Almanya emlak yatırımında İngiltere'yi geçti

İngiltere'nin Brexit'ten çıkmasından sonra Almanya emlak yatırımında zirveye oturdu.

01.11.2017 - 13:48
  1. Haberler
  2. Emlak
Almanya emlak yatırımında İngiltere'yi geçti

Ekonomi İnceleme Kurumu (PwC)'nun yaptığı araştırmaya göre, geçen 12 ay içinde Alman şehirlerinde emlak yatırımları 68 milyar euroyu aştı. Bu rakam daha önce 54 milyar euro olarak açıklanmıştı.

Almanya emlak yatırımında İngiltere'yi geçti

İNGİLTERE'DE DÜŞÜŞ

Bu rakam ise İngiltere’de 66 milyar eurodan 64 milyar euroya düştü. 2018'de de Avrupa'da en büyük gelişme potansiyeline sahip ilk altı kent arasında Almanya'dan 3 şehir bulunmaası ise dikkatlerden kaçmadı. Bu şehirler arasında Berlin, Frankfurt, Münih ve Hamburg bulunuyor.

YATIRIMCILAR VE İŞ YERLERİ ALMANYA'YA AKIN ETTİ

Brexit kararından sonra bazı yatırımcılar ve iş yerleri Almanya'ya gitti. Özellikle Frankfurt, İngiltere'nin Brexit kararından en çok yararlanan kent oldu.

Almanya emlak yatırımında İngiltere'yi geçti

KİRALAR DA YÜKSELDİ

Emlak yatırımındaki artış kiralara da yansıdı. Uzmanlar Avrupa'da en yüksek kira artışlarının Berlin, Hamburg ve Münih'te olacağını tahmin ediyor. Araştırmaya göre Avrupa'da kiraların düştüğü tek kent ise Londra.

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