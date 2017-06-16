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Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

1982 ile 1998 yılları arasında 16 yıl ile en uzun süre görevde kalan şansölyesi olan Hemut Kohl, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

16.06.2017 - 22:22
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Kohl’ün Ludwigshafen’deki evinde bu sabah 9 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birleşmesinin de mimarı olan Helmut Kohl, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile birlikte Avrupa Birliği’nin kuruluş belgesi olan Maastricht Anlaşması’nın da mimarlarından birisiydi.

Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

1930 Ludwigshafen doğumlu olan Kohl, 1969-1976 yılları arasında Rheinland-Pfalz eyalet başbakanlığı yaptı. 1973 yılında devraldığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU’nun 1998 yılına kadar genel başkanlığını yürüttü. Kohl, 1998 yılında başbakanlığı Sosyal Demokrat Parti’den Gerhard Schröder’e devretmişti.

2008 yılında düştükten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Helmut Kohl, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

STEİNMEİER: BÜYÜK BİR DEVLET ADAMINI KAYBETTİK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün 87 yaşında yaşamını yitiren Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Kohl’ün vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Steinmeier mesajında, Kohl'un iki Almanya’nın barışçıl şekilde ve komşu ülkelerinde rızasıyla birleşmesini başaran kişi olduğunu belirterek, "Büyük bir devlet adamını kaybettik. Helmut Kohl’u hiçbir zaman unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

"İKİ ALMANYA'YI BİRLEŞTİREN ŞANSÖLYE"

Öte yandan, Başbakan Angela Merkel de Vatikan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmut Kohl'un ölüm haberinin herkesi derinden etkilediğini vurgulayarak, "Bir hayatın sona erdiğini, ama bu hayatı yaşayanın tarihe geçtiğini hissediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ölüm haberinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Merkel, Kohl'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

Helmut Kohl’ün iki Almanya’nın birleşmesindeki rolüne işaret eden Merkel, Kohl’un iki Almanya’nın birleşmesi konusunda ortaya çıkan tarihi fırsatı kararlı şekilde kullanmasının uzun yıllar takdir edileceğini bildirdi.

Bunun yüksek seviyede devlet yönetme sanatının bir örneği olduğuna vurgu yapan Angela Merkel, "Helmut Kohl, biz Almanlar için bir şanstı." diye konuştu.

Kohl’un kendi kişisel hayatını da değiştirdiğini aktaran Merkel, "Uzun yıllar ülkemize ve biz Almanlara hizmet eden Helmut Kohl’a yaptıklarından dolayı minnettarız. Büyük bir Avrupalı ve iki Almanya’yı birleştiren şansölye olarak hafızamızda canlı kalacaktır. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de yaptığı yazılı açıklamada, Kohl’un sadece iki Almanya’nın birleşmesi için değil, Avrupa’nın kaynaşması için de çok şey yaptığını belirtti.

"Kohl, büyük bir devlet adamı, büyük bir Alman politikacı ve özellikle de büyük bir Avrupalıydı." ifadesini kullanan Gabriel, müteveffa devlet adamının bu şekilde akıllarda kalacağını kaydetti.

Kohl'ün ailesine başsağlığı dileyen Gabriel, "Gerçekten büyük bir Alman yaşamını yitirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da 1982-1998 yıllarında, başbakanlık görevini yürüten Helmut Kohl'un bu sabah Ludwigshafen'deki evinde yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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