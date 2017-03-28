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Almanya FETÖ'cüleri araştıran MİT'e operasyon başlattı

Almanya'da, FETÖ aleyhine çalışan MİT mensuplarına karşı operasyon başlatıldı.

28.03.2017 - 17:45
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Almanya FETÖ'cüleri araştıran MİT'e operasyon başlattı

Almanya Federal Savcılığı'nın aldığı yeni karar, Türkiye ile Almanya arasında yeni bir kriz çıkaracak gibi duruyor.

"MİT ÇALIŞANLARINA MÜSADE ETMEYİZ"

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, MİT’in Almanya’da "FETÖ aleyhine casusluk yaptığı" iddialarının ardından “Alman toprakları üzerinde casusluk yapmak suç teşkil eder ve biz buna tahammül edemeyiz” diye açıklama yaptı.

Maiziere şunları söyledi: “Bu tür casusluk aktivitelerini Alman istihbaratı takip ediyor. Bunun sonuçları var. Her ülke bizim ülkemize gönderdiği istihbarat görevlisini bize bildirmek zorunda. Büyükelçiliklerde bildirilenin dışında görev yapanlar oturma iznini kaybeder. Eğer suç unsuru varsa, savcılık devreye girer. Bu listeyi tek tek incelemek lazım. Türkiye’de sevilmeyen insanların Türkiye’ye gitmekten korkmaları kabul edilemez. Bu, Türkiye, Almanya ilişkilerinin geleceği olamaz.”

MİT İSİMLERİ BND'YE İLETTİ

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin NDR ve WDR kanallarıyla birlikte yürüttüğü araştırma sonucunda hazırlanan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ yapılanması ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerini Alman dış istihbarat teşkilatı BND'ye ilettiği ileri sürülmüştü. Haberde FETÖ yapılanmasına yakın isimlerin bulunduğu 300 kişilik listede okul, dernek ve diğer kuruluşların isimlerinin de yer aldığı belirtilmişti. Söz konusu haberde isimlerin yanı sıra söz konusu kişilere dair adres, telefon numarası gibi bilgilerle bu kişilere ait fotoğrafların da bulunduğu iddia edilmişti.

FETÖ'CÜLERE 'TÜRKİYE'YE GİTMEYİN' UYARISI

Almanya’nın Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletleri ise listede isimleri bulunan Türkleri “Türkiye’ye gitmeniz tehlikeli” diye uyardığını açıkladı. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, “Türk istihbaratının burada yaşayan insanları takibe alması ne tahammül edilir ne de kabul edilir. Bizim bu insanları tehlikeye karşı uyarmak borcumuz” dedi.

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