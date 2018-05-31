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Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

Avrupa'nın ekonomisinde büyük sarsıntılar yaşanıyor. Özellikle Almanya ve İtalya arasındaki ilişkileri, ekonomik açıdan fırtınalı günler bekliyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 14:32..
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Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

2008  küresel ekonomik krizi en çok Avrupa'yı vurmuş, 2012'ye kadar devam eden süreçte çok sayıda banka ve kuruluş iflas bayrağını çekmişti. Ekonomik kuruluşlar gibi aynı şekilde de ülkelerde de batış süreci başlamıştı.

Örneğin Yunanistan, İtalya ve İspanya. Her ne kadar Yunanistan ve İspanya için şimdilik süreç hafif rüzgarlı seyretse de İtalya'yı gelecek günler büyük fırtınalar bekliyor.

Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

EKONOMİK SAVAŞ KAPIDA

Avrupa Birliği'nin küresel krizi atlatmasına en önemli destek Almanya'dan gelmişti. Özellikle Deutsche Bank'tan ülkelere dağıtılan krediler, ekonomik olarak batış eşiğindeki ülkelere by pass etkisi yarattı, ancak şuan durum oldukça karmaşık.

Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

Yunanistan ile İspanya şimdilik kriz eşiğini aştı ancak İtalya'da durum pek de öyle görünmüyor. Almanya'dan alınan kredileri ödemekte güçlük çeken ve hatta ödeyemeyen İtalya'ya yönelik Almanya hamle yapmaya hazırlanıyor. Kemer sıkmalar ile birlikte, hacizler, el değiştirmeler ve el koymalar da kapıda.

Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

DEUTSCHE BANK BATIŞA YAKLAŞIYOR

Almanya İtalya üzerinden ekonomik işgal ile tahsilatlarını yapma girişimlerine hazırlansa da, finansmanın kaynağı olan Berlin için de durum pek iç açıcı değil. Almanya'dan ekonomik yardımların çıktığı Deutsche Bank, kredi taksitlerini ve geri ödemeleri zamanında alamıyor, bu yüzden banka nakit problemleri yaşamaya başladı.

Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

Özellikle 2020 vizyonu olarak açıklanan ve bankanın küçülmeye giderek daha farklı bir boyutta hizmet vermesini sağlayacak olan proje, DB'nin batış sinyalleri olarak algılanıyor. Zira dünyanın en büyük bankası olarak hizmet veren DB, 14 bin kişiyi işten çıkartma, 200'den fazla şubesini de kapatma kararını aldı. Bu sinyaller de, bir banka için batış emareleri olarak görülüyor.

Almanya ile İtalya'nın ekonomik savaşı

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